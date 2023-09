Krimi-Verfilmung: „Wir entführen nach Venedig“

Eine echte Geistergeschichte ist die neue Krimiverfilmung „A Haunting in Venice“ (ab sofort im Kino) geworden - die Vorlage von Agatha Christie heißt eigentlich „Hallowe’en Party“: „Es war im Grunde ein Krimirätsel in einem englischen Landhaus, ein Spätwerk von Christie. Unser Drehbuchautor Michael Green entschied sich, das Grundgerüst der Geschichte zu nehmen und sie von England nach Venedig zu verlegen“, erklärt Regisseur und Hercule-Poirot-Darsteller Kenneth Branagh. Der zuvor schon „Mord im Orient Express“ und „Tod auf dem Nil“ verfilmt hatte: „Es wurde dann zu einem richtigen Kammerspiel, die Personenanzahl war reduziert und die Verdächtigen saßen in einer stürmischen Nacht in einem verfluchten Palazzo fest.“