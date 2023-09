ServusTV ist mit „Metzger“-Krimi dem ORF voraus

Viel Applaus gab es im Votiv-Kino in Wien, wo „Der Metzger traut sich“ vorab gezeigt wurde. Der Fernsehfilm, der auf einem Roman von Thomas Raab basiert, wird am 7. Oktober auf ServusTV (20.15 Uhr) und danach 30 Tage auf der Streaming-Plattform ServusTV On zu sehen sein - und die Zuschauer können sich auf einen knackigen, modernen Fernsehkrimi in düsterem Look freuen.