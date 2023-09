Wie NGOs mit deutschem Steuergeld Politik machen

Es mutet befremdlich an: Die deutsche Regierung unterstützt mit Millionen Euro Steuergeld Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) bei der Seerettung im Mittelmeer und vergrämt Italien als größtes Erstaufnahmeland. Verkehrte Welt: Berlin blockiert damit eine gemeinsame, restriktivere Migrationspolitik, obwohl diese gerade im Interesse Deutschlands sein müsste. Im Bundestag rumort es, am Donnerstag kommt es in Brüssel zum Showdown.