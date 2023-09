„Menschen stehen in Wahrheit viel besser da“

Mit ihrer Kampagne „Glaub an Österreich“ will die ÖVP den Menschen in schweren Zeiten Angst nehmen und Zuversicht schenken. In der „ZIB 2“ nahm am Dienstagabend der Generalsekretär der Partei, Christian Stocker, Platz und beantwortete Näheres zu dem Projekt. Thema waren auch die Teuerung und wieso der FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl ein Sicherheitsrisiko darstellt.