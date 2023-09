„Nehammer forciert Kanzlerduell mit Kickl“

Für die Herbstkampagne hat sich die ÖVP heuer bei Leopold Figl bedient - und seinen Spruch „Glaub an dieses Österreich“ kurzerhand zweckentfremdet. Damit will die Partei positive Stimmung verbreiten. Dreist oder doch strategisch klug? „Experten sagen, es war ein kluger Schachzug“, so „Krone“-Innenpolitik Journalist Erich Vogl. Einige Krone-Leser sehen das allerdings anders ...