Kastenwagen mit 30 Kurden im Mühlviertel gestoppt

Seit August geht´s rund

Seit August häufen sich die Berichte über derartige Aufgriffe. Die Schlepper-Mafia hat die Routen durch unser Bundesland Richtung Deutschland quasi neu entdeckt. Laut Brigadier Gerald Tatzgern, oberster Schlepperjäger in Österreich, würden in Serbien vor allem Türken, die durchs Erdbeben alles verloren haben und vor dem Winter in Europa sein wollen, um bis zu 4000 Euro Schlepper-Tickets kaufen.