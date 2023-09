Senior krachte mit Elektroauto in einen Gastgarten

Sie wollten ihren Vormittagsplausch in einem Schanigarten in Bad Leonfelden in Oberösterreich verbringen - doch das endete im Spital. Drei Frauen (35, 60 und 84 Jahre) wurden am Dienstagvormittag teilweise schwer verletzt, als ein parkender 79-Jähriger plötzlich mit seinem Elektroauto über den Gehsteig fuhr und in das Trio krachte.