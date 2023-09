Seilbahn-Riese mit Novum in Firmengeschichte

Der Umsatzanteil Nordamerikas lag bei 28 Prozent, jener Österreichs bei 12 Prozent. Auch 2023/24 verharre die Investitionskraft der Skigebietsbetreiber in Nordamerika auf einem sehr hohen Niveau, erklärte Thomas Pichler vom Doppelmayr-Executive Board. Ebenso investierten die Kunden in den Alpen in neue Seilbahnen für ihre Gäste, im urbanen Sektor arbeite man etwa an Seilbahnprojekten im Großraum Paris und in Mexiko City.