Kate „beleidigt und verletzt“ wegen Meghan

Kate von Harry „enttäuscht“, William „sehr wütend“

Eine Einschätzung, die auch Kollegin Katie Nicholl unterstreichen kann. „Wenn man an die persönlichen Enthüllungen denkt - und ich glaube, man kann sie als abfällige Bemerkungen über Kate in ,Spare‘ bezeichnen -, so hat Harry die eine Regel gebrochen“, so Nicholl zur britischen „Sun“. Und diese Regel sei, „über Familienangelegenheiten zu schweigen“.