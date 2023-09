Tirols Senioren: „Wir leisten unseren Beitrag“

Mit 60 Jahren ist man früher einmal in Pension gegangen. So gerechnet geht heuer auch der Tiroler Seniorenbund - kurz TSB - in Pension. Die Vorfeldorganisation der Volkspartei feiert heuer nämlich ihren 60. Geburtstag. „Es war im Jahre 1962, als LH a. D. Eduard Wallnöfer die Idee hatte, etwas für die Generation 50 plus ins Leben zu rufen. Einen Verein oder so was in diese Richtung“, weiß Christoph Schultes, Geschäftsführer des TSB.