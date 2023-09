Abgeordnete reisen nach Kiew - nur die FPÖ nicht

Der Krieg ist auch in Lwiw noch allgegenwärtig, obwohl dies auf den ersten Blick nicht so scheint. Jeden Tag gebe es mindestens einen Luftalarm und dann müssten die Bürger Lwiws einen der 4800 Luftschutzräume in der Stadt aufsuchen, erzählte der Bürgermeister. An ein Aufgeben wolle aber niemand denken, denn die Ukraine habe nur zwei Möglichkeiten: Sieg oder Niederlage. „Wir verteidigen heute die europäischen Werte in der Ukraine“, bekräftigte der Bürgermeister.