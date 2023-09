Rakete trifft Hotel von Österreichs Honorarkonsul

Die ukrainische Luftwaffe hatte auf Telegram vor Angriffen mit Shahed-Drohnen, Kalibr-Raketen und Oniks-Marschflugkörpern gewarnt. Der Militärgouverneur von Odessa, Oleh Kiper, rief die Einwohner der Hafenstadt und der Region dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen und die Schutzräume nicht vorzeitig zu verlassen. In der gesamten Ukraine herrschte in der Nacht vorübergehend Luftalarm. Insgesamt schoss die Ukraine laut Medienberichten 22 Drohnen und elf Marschflugkörper des Feindes ab. Dieser berichtete von ukrainischen Drohnenangriffen auf die völkerrechtswidrig besetzte Halbinsel Krim.