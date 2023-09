Wanderin hatte nach 26 Stunden die rettende Idee

Arbeitskollegen schlugen Alarm

Das war am Montag gegen 16.30 Uhr. Die 57-Jährige war aber bereits am Sonntag gegen 14 Uhr in Bergnot geraten. „Sie kam von einem unmarkierten Weg ab“, erzählt Spitzbart. Das Gelände dort ist steil, ein Weiterkommen war unmöglich. „Ihr Handyakku war leer, sie konnte keinen Notruf absetzen“, so der Alpinpolizist weiter. Das taten am Montag ihre Kollegen für sie: Weil die Welserin in der Arbeit nicht auftauchte, schlugen sie Alarm.