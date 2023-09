Drogenschmugglerin nahm Sohn (7) zur Tarnung mit

Als Hauptakteur des internationalen Drogenhandels konnte ein 29-Jähriger aus Südböhmen ausgeforscht werden, wie die Polizei nun bekannt gab. Er nutzte laut den Ermittlungserkenntnissen Geschäftsverbindungen in seiner Kfz-Werkstätte aus, um Drogen an Kuriere und Dealer in Oberösterreich zu verkaufen.