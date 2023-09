Kelovitz: „Wurde in der Schule selber gemobbt“

Moderatorin Sasa Schwarzjirg wollte von ihren Gästen wissen, ob Body-Positivity echtes Empowerment ist oder doch ein ungesunder Hype? Müssen wir alles gut finden? Extremes Übergewicht ebenso, wie viel zu magere Models? Gibt es einen Unterschied? Was ist gesund? Und was dürfen wir überhaupt noch beurteilen, ohne sofort einen Shitstorm zu kassieren? Lydia Kelovitz weiß, wie es sich anfühlt wegen des Gewichts ausgegrenzt zu werden - hat sie es doch selber in der Schule erlebt. Wie sie damit umgegangen ist und was die Promis zu diesem Thema zu sagen haben, sehen Sie im Video oben.