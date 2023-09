„Denn der Krieg ist nicht tot - er schläft nur“

Die Söldner sind rar. Aber was tut ein Krieg, ohne Soldaten? Als sich der Sohn von Mutter Courage verdingen will, lässt sie alle Anwesenden Zettel ziehen. Darauf wird angezeigt, wer demnächst unter der Erde liegt. Keiner kommt davon. Bald folgt der erste Song über den Krieg, den Katharina Hofmann als Courage brachial in den Bühnenraum bannt.