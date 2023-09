Papst spricht sich gegen Abschiebungen aus

Den zweitägigen Besuch in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille hatte Franziskus am Freitag und Samstag ausdrücklich dem Schicksal von Flüchtlingen in Europa gewidmet. Mit dramatischen Worten plädierte er erneut für eine bessere Aufnahme der Flüchtlinge in Europa. So prangerte er an, dass vielen Migranten ein menschliches Leben verweigert werde.