Angriff auf Sewastopol: 9 Tote, Generäle verwundet

Erneut Explosionen in Sewastopol

Am Samstag hat es auf der annektierten Halbinsel Krim erneut Explosionen gegeben. „Vorläufigen Informationen zufolge war in Sewastopol die Luftverteidigung im Einsatz“, schrieb der russische Besatzungschef des Gebiets, Michail Raswoschajew, am Vormittag auf Telegram. In einem Bezirk nördlich der Stadt, in der die Schwarzmeerflotte ihren Hauptstützpunkt hat, seien Raketentrümmer herabgefallen. Unabhängig überprüfen ließ sich das nicht.