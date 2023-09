Flammen in Hauptquartier von Schwarzmeerflotte

„Nach den vorliegenden Informationen wurde ein Soldat getötet“, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau. Nach Angaben des Gouverneurs der Krim, Sergej Aksjonow, schoss das russische Luftabwehrsystem mehrere Marschflugkörper über der Halbinsel ab. Derzeit liefen die Löscharbeiten am Hauptquartier der Schwarzmeerflotte, teilte der Gouverneur von Sewastopol am frühen Freitagnachmittag mit.