Pinker Doskozil | Nervöse Schwarze

Sepp Schellhorn - ja der, für den ein Schnitzerl um 32 Euro „normal“ ist - macht kein Geheimnis draus: Es dürstet ihn nach Politik. Auf der Nachrichtenplattform X - vormals Twitter - schürt er gekonnt Gerücht um Gerücht um seine mögliche Rückkehr. Ob mit einer eigenen Liste oder doch in den Schoß seiner pinken Heimat? Das lässt der streitbare Gastronom und ehemalige NEOS-Wirtschaftssprecher schmunzelnd unkommentiert. Während die Pinken thematisch seit Monaten kaum Treffer landen, an Plenartagen kaum Themen platzieren können, füllt das Tuscheln über Schellhorn die medialen (Web-)Seiten. Die Frage, die sich alle stellen: Plant er einen Putsch gegen die pinke Chefin und letzte verbliebene Frau an einer Parteispitze, Beate Meinl-Reisinger? Dieser Verdacht sei nicht so abwegig, schreibt „Krone“-Politikexpertin Ida Metzger, weil der Salzburger betont, dass er nicht als normaler Abgeordneter zurückkommt. Und Schellhorn soll in einer Umfrage eruieren lassen, wie eine eigene Liste beim Wähler ankommen würde. Aber auch, wie die NEOS unter Meinl-Reisinger bei den Nationalratswahlen abschneiden würden. Eine solche Umfrage gab es erst kürzlich nicht in Pink, sondern in Rot. Doskozil oder Rendi-Wagner, lautete die Frage. Wie das ausging, wissen wir alle. Gäbe es bei den NEOS einen lachenden Dritten, einen „pinken“ Babler? Wenn ja, dann hält er sich bis jetzt nobel - und strategisch geschickt - zurück. Noch.