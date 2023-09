Karikaturist in Tunesien wegen Bildern verhaftet

Der Künstler Tawfiq Omrane ist in Tunesien für seine satirischen Karikaturen über Präsident Kais Saied bekannt. Saied hatte das Parlament im Juli 2021 per Dekret aufgelöst, was die Opposition als Staatsstreich wertete. Zudem setzte er eine Verfassung durch, die alle wesentlichen Befugnisse in die Hände des Präsidenten legt. Damit sind die Handlungsmöglichkeiten der Regierung damals stark eingeschränkt worden.