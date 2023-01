Minister: „Sonst fährt das System an die Wand“

Die Regierung arbeitet gerade daran, wie man Menschen länger in Beschäftigung halten kann. Dabei wurde die geblockte Altersteilzeit abgeschafft, das sorgt für Kritik. Warum schafft die Regierung dieses beliebte Modell ab?

Die geblockte Altersteilzeit war gut gedacht, hat aber dazu geführt, dass viele Menschen mit 63 in den Ruhestand getreten sind. Ich will den Übergang attraktiv gestalten, für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das muss freiwillig sein. Niemand wird gezwungen werden. Wir möchten es attraktiver machen, in die Pension zu gleiten und auch mit 65 ein paar Stunden weiterzuarbeiten. Da gibt es gescheite Lösungen und die werden wir jetzt finden. Was ich aber nicht möchte, ist eine reine Debatte um das Pensionsantrittsalter. Das ist nicht das Thema.