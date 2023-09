Skifahren in Vorarlbergs Bergen weiter möglich

Schneedecke bleibt, aber nicht mehr so lange

Die beruhigende Nachricht zuerst: Auch in den kommenden 30 Jahren wird man in Vorarlberg noch skifahren können. Allerdings: Die Dauer der Naturschneedecke wird sich zunehmend verkürzen. So ist auf einer Höhe von 1500 Metern im Gebiet der Silvretta Montafon mit einer Reduktion von 134 auf 117 Tage zu rechnen, auf einer Höhe von 2400 Metern reduziert sich die Schneedeckendauer von 270 auf 255 Tage. Im Kleinwalsertal ist auf einer Höhe von 1900 Metern mit einem Rückgang von 219 auf 209 Tage zu rechnen, in niedrigeren Lagen von 129 auf 116 Tage. Bei all diesen Berechnungen gingen die Studienautoren von einer Klimaerwärmung über dem Paris-Ziel von + 2 Grad Celsius aus.