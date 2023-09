Kanzler Nehammer: Was passiert am 26. September?

Neuwahl? Irrtum?

Zum einen werden nun neuerlich Gerüchte über eine mögliche vorgezogene Nationalratswahl gestreut. Nehammer dementierte diese erst zuletzt im „Krone“-Gespräch. Außerdem fragt man sich in den sozialen Medien, ob die PR-Leute des Kanzlers sich vielleicht im Datum geirrt haben könnten - Nationalfeiertag ist am 26. Oktober, also exakt einen Monat nach dem im Video erwähnten Datum.