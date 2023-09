Rechnungshof-Kritik am Netzauftritt von Politikern

Sollten die Ausgaben für die Social-Media-Mitarbeiter aber als unzulässige Spende gewertet werden, könnte das teuer werden: Im ersten Halbjahr 2022 fielen im Bundeskanzleramt für die Betreuung von Nehammers Social-Media-Auftritten Personalkosten von 25.000 Euro an, heißt es laut „profil“ in dem Bericht. Bei Kogler beliefen sich die Kosten auf knapp 29.000 Euro und bei Doskozil auf rund 20.000 Euro. Am meisten kostete die Betreuung demnach bei Stadtrat Wiederkehr mit knapp 35.000 Euro. Bei Haimbuchner fielen dagegen laut Bericht keine Personalkosten an.