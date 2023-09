Tschechische Ministerin kritisierte Selenskyj

Vorübergehender Korridor eingerichtet

Die ukrainische Marine hat inzwischen einen vorübergehenden Korridor eingerichtet, um unter anderem Agrarprodukte auszuführen. Die Frachtschiffe Azara, Ying Hao 01 und Eneida bringen insgesamt 127.000 Tonnen an Agrarprodukten und Eisenerz nach China, Ägypten und Spanien. Die ersten beiden Frachter, die seit dem Ende des Getreideabkommens durch Russland im Juli in Schwarzmeer-Häfen eingelaufen waren, haben diese mit Getreide an Bord bereits verlassen.