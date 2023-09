Getreidestreit: Ukraine will Nachbarländer klagen

Das kündigte der ukrainische Handelsbeauftragte Taras Kachka am Montag an. Die EU-Kommission hatte am vergangenen Freitag die Sondererlaubnis für die umstrittenen Handelsbeschränkungen auf ukrainische Getreideprodukte beendet. Sie begründete den Schritt unter anderem damit, dass keine Marktverzerrung in den betroffenen Staaten mehr zu beobachten sei. Die ukrainische Regierung muss bis spätestens heute, Montag, einen Plan vorlegen, mit dem Marktverwerfungen in den Nachbarländern verhindert werden sollen.