Gas aus Russland? Versorger sollen Quellen nennen

So will E-Control den Anteil reduzieren

Wenn es nach E-Control-Vorstand Alfons Haber geht, sollen die großen Energieversorger in Österreich künftig ihre Gasquellen bekannt geben müssen - also etwa „wer liefert ihnen das Gas, welche Länder sind das und über welche Leitungen kommt es nach Österreich“, sagte Haber am Donnerstagabend im ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“. Bisher sei das nicht der Fall. Damit könnte Österreich laut E-Control die Abhängigkeit von russischem Gas weiter reduzieren.