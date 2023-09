Forscher gewinnen erstmals RNA von Beutelwolf

Letztes Exemplar starb 1936 in Zoo

Die scheue Tierart, die dereinst auf dem gesamten australischen Kontinent verbreitet war, wurde ab 1800 von Siedlern bejagt, die den Beutelwolf für Angriffe auf ihre Nutztiere verantwortlich machten. 1936 starb das letzte bekannte Exemplar in einem Zoo in Hobart, der Hauptstadt von Australiens Insel-Bundesstaat Tasmanien. Ein US-Unternehmen will die ausgestorbene Spezies aber dank Gentechnik wieder auferstehen lassen.