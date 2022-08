Vom Menschen ausgerottet - nun soll er auferstehen

Letzter Beutelwolf starb 1936 in tasmanischem Zoo

Die scheue Tierart wurde ab 1800 von Siedlern bejagt, die den Beutelwolf für Angriffe auf ihre Nutztiere verantwortlich machten. 1936 starb das letzte bekannte Exemplar in einem Zoo in der tasmanischen Hauptstadt Hobart. Gentechnik biete die Möglichkeit, „diesen Fehler zu korrigieren“, so Pask. Unterstützung erhält er von der US-Firma Colossal Biosciences, die in einem millionenschweren Projekt auch an der Rückkehr des Wollmammuts arbeitet.