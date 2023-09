FC Pinzgau eilt von Sieg zu Sieg

Aktuell befindet sich Regionalligist FC Pinzgau in einer unfassbaren Form. Die Zahlen sprechen Bände: Die vergangenen neun Pflichtspiele (inklusive Landescup) haben sie allesamt gewonnen, in den vergangenen sechs Partien blieben sie sogar ohne Gegentor. Ein Erfolgsfaktor dabei ist Torhüter Kilian Schröcker, der im Sommer schon am Absprung in den Profibereich stand, am Ende doch geblieben ist.