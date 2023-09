Robotaxis verursachten in Texas massiven Stau

Rund 20 Fahrzeuge des Robotaxi-Anbieters Cruise hatten sich in der Nacht auf Sonntag auf der San Gabriel Street offenbar „verirrt“. Einige der selbstfahrenden Autos waren auf die Gegenfahrbahn der zweispurigen Straße gewechselt, was dazu führte, dass sich unter anderem zwei Cruise-Wagen - quasi in einer Art Pattsituation - gegenüberstanden und so den Verkehr blockierten.