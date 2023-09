Feuerwehrleute für ihren mutigen Einsatz geehrt

„Ihr alle seid Hoffnungsträger in Momenten der Verzweiflung. Die Medaille ist der sichtbare Dank des Landes für eure Einsätze, euren Mut und eure Selbstlosigkeit. Denn im Notfall lasst ihr alles liegen und stehen und rettet und schützt Menschenleben“, so Katastrophenschutzreferent LR Daniel Fellner, der im Beisein von Landtagsabgeordneten Herbert Gaggl, Landesamtsdirektor Dieter Platzer und Christian Gamsler vom Katastrophenschutz die Medaillen in Silber und Bronze verlieh.