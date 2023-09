„Ich ändere mich sicher nicht!“

Am Montag endete nun sein zweites Kapitel beim Verein. Was laut Obfrau Claudia Winkler nicht am holprigen Start des Titelfavoriten lag. Offenbar gab’s „Harmonieprobleme“ zwischen Team und Trainer. „Das war keine Spielerrevolte! Wenn das so gewesen wäre, hätten wir zuletzt nicht sieben Punkte aus drei Partien geholt“, verweist Ristic auf die Kehrtwende und das jüngste 2:0 in Waidhofen. „Die Spieler waren von der Nachricht schockiert.“ Also der Großteil. „In jeder Mannschaft hast du 30 Prozent, die gegen dich bzw. unzufrieden sind.“