212 Flüchtlinge mit Lkw oder Zug geschleppt

Nicht nur per Lkw oder Pkw wurden Leute durch das Land geschleust, sondern auch mit der Bahn: Kriminelle kauften den Flüchtlingen Zugtickets, begleiteten sie bei der Fahrt und beschafften ihnen auch Unterkünfte. Die Rollen waren klar: Einer war der Vorgesetzte, darunter gab es auch Vorausfahrer und eigene Aufpasser. Sechs dieser zehn Bandenmitglieder, allesamt Syrer, sind zurzeit in der Pucher Justizanstalt in U-Haft. Sie mussten sich am Dienstag vor einem Schöffensenat verantworten.