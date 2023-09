OmPUTZmann und seine Truppe halten Graz sauber

Nur am 25. Dezember bleiben die Besen im Kammerl

190 Mitarbeiter sind im Drei-Schicht-Betrieb sieben Tage die Woche (außer am 25. Dezember) im Einsatz. Zwölf Waschwagen, 23 Kehrmaschinen - es gibt viel zu tun: 5,3 Millionen Quadratmeter an öffentlichen Flächen und Straßen müssen sauber gehalten werden, Gehsteigkanten zu kehren, 4100 Papierkörbe und 400 „Gassi-Stellen“ zu leeren und zu säubern. Wobei viele Hausbesitzer vielleicht nicht wissen, dass die Gehsteige vor ihrer Immobilie von ihnen, nicht von der Stadt, zu reinigen sind.