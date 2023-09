Gras weg, Grinder weg: Gefährliche Drohung

Was den Vorfall in Hohenems betrifft, zeigt sich der schlacksige Kiffer zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geständig. Es geht um zum Teil schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Der Grund: „Der Nachbar hatte mir Gras und meinen Grinder (Schneidewerkzeug für Cannabisblüten) geklaut“, schildert der Kiffer die Ausgangslage. Als er den vermeintlichen Dieb stellen will, lässt sich der zunächst nicht blicken. Stattdessen muss der Angeklagte mit dessen Eltern Vorlieb nehmen. Worauf der Unterländer durchdreht, die Eltern mit Fäusten attackiert und wüst beschimpft. Als die zwei herbeigerufenen Polizeibeamten den Wüterich verhaften wollen, pöbelt er auch diese an und wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die Verhaftung.