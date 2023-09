Doppel-Stopptafeln kommen mit heftigem Preisschild

Ende August war „Krone“-Leser Mathias P. in Ottakring unterwegs. „Es ist nicht mein üblicher Weg, daher bin ich besonders vorsichtig gefahren. An der Kreuzung Kirchstetterngasse und Hasnergasse bin ich langsam in den Kreuzungsbereich gerollt“, erinnert sich der Wiener. Das Stoppschild hat P. übersehen.