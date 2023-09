DNA-Spur an gestohlenem Löffel verriet Serien-Dieb

Über soziale Medien kriminelle Mitarbeiter rekrutiert

Über soziale Medien und unter dem Deckmantel einer in Mattighofen ansässigen Baufirma sollen die Hauptverdächtigen Männer aus Rumänien rekrutiert haben. Diese kriminellen Mitarbeiter sollen die Häuser und Firmen zunächst ausgekundschaftet und später durch ebenerdige Fenster eingestiegen sein. „Es gab sogar Nächte, in denen sie in mehrere Häuser in wenigen Minuten eingebrochen sind. Beim Josefimarkt in Uttendorf oder in der Silvesternacht in Mattighofen“, so Philipp Gerner, Leiter der polizeilichen Arbeitsgruppe.