Mit dieser neuen Wiener Isolde stirbt man gerne

Szenisch hat es Richard Wagners „Tristan und Isolde“ in Wien nicht leicht. Schon 2003 fiel Regisseur Günter Krämer nichts ein. Nur zehn Jahre später stellte David MacVicar die Sänger in hässlicher Kulisse ab, bis Calixto Bieito 2022 ganz baden ging. Wahrhaftig, wenn sich Tristan im Wasser auf der Bühne suhlen muss. Auch in der neunten Reprise des grandiosen, sängerunfreundlichen Regieunfalls. Bitte um rascheste Entsorgung - oder konzertant!