Gebühren, Begrünung und neuer Magistratsdirektor

Hochwasserschutz und Ordnungsamt

Stadträtin Sandra Wassermann richtet den Fokus schließlich auf die Arbeiten nach den Unwettern. „Wir investieren eine halbe Million Euro in Sofortmaßnahmen und es wird mit Hochdruck gearbeitet“, so Wassermann, die auch eine Tierferlegung der Sattnitz ankündigt, die in den nächsten Wochen umgesetzt werden soll. Eine Lanze bricht die Stadträtin für das Ordnungsamt: „Es sorgt für die Sicherheit der Bürger und Frauen in Klagenfurt. Daher darf es nicht verkleinert oder gar eingestampft werden.“ Und mit gewissem Stolz erzählt sie vom „Herzklopfen“, das sie wegen der Verleihung des Mobilitätspreises des VCÖ für den 10-Minuten-Takt der Busse in Klagenfurt hatte.