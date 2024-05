Rettet neue Koalition Klagenfurts Stadtpolitik?

SP kämpft um Überleben in der Rathauspolitik

Am Beginn der Legislaturperiode gab es eine Arbeitsgemeinschaft zwischen dem Team Kärnten, der SP und der VP. „Die hat die SP mit ihrem Austritt gesprengt“, sagt Jonke. Jetzt soll im Wahljahr die stimmenstärkste Partei Klagenfurts bald ohne politischen Einfluss dastehen. Die SP kämpft um das Überleben in der Rathauspolitik.