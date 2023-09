Stefan Koubek: „Niederlage tut richtig weg“

Finale könnte zu Fiasko werden

Volle Stadien, eine tolle Kulisse - das hat den Davis Cup immer ausgezeichnet. Und die Fans wurden damit verwöhnt, die besten Spieler des Landes in ihrer Heimat zu sehen. Im November findet das Finalturnier der besten acht in Malaga statt - und Spanien qualifiziert sich nicht einmal dafür. So könnte das Finale zu einem Fiasko werden.