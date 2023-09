Ein schwarzer Tag in Österreichs Geschichte

„Mi kriegen‘s auch nit“

„I bin’s, da Alois. I bin daham. Das ganze Haus is umzingelt von Polizisten. A Hubschrauber is a do. Und jetzt wolln s’ mi holen“, so hatte der Amokkiller mit seiner Telefonbeichte begonnen. „Es ist leider wahr: I bin der Wilderer vom Annaberg, ich hab vier Leut daschossen in der Nacht. Die ,Burgi‘ (seine Schäferhündin) hob i schon erlöst – und mi kriegen s’ auch nicht.“ Damit war für Freund Huthansl klar: „Der Alois ergibt sich nie und nimmer!“