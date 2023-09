Kleinkind (1) gerät in Messer eines Rasenmähers

Fataler Unfall in Tirol am Samstag: Während der Vater (45) gerade beim Rasenmähen in einem Steilhang war, näherte sich das erst eineinhalbjährige Kind unbemerkt. Es stürzte und geriet mit dem Arm in das Messer des Rasenmähers. Das schwerverletzte Kleinkind wurde mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.