Impressionen reichhaltigen Kunstschaffens

Mit Arnulf Rainer begann es am 12. Oktober 1993: Die Stadt Villach öffnete mit der Galerie Freihausgasse ihre Tore für zeitgenössische Kunst. Zum 30er holt die nunmehrige Leiterin Claudia Schauß in zwei Ausstellungen Künstlerinnen und Künstler, die hier mit einer Personale zu sehen waren, in ein gemeinsames Rampenlicht. Da sich etliche Werke im Besitz der Stadt befinden, bekommt man einen Einblick in die Kunstsammlung der Draustadt mitgeliefert.

So grüßt in der Eingangsvitrine Kiki Kogelnik, wenn sie in ihrer unverkennbaren Bildsprache die Enge der Leinwände mit Keramikteilen erweitert. Jochen Traar manifestiert daneben mit Besen und Eimer aus rotem Muranoglas ein zeitgenössisches Stillleben.