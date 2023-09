Skurril: Der Nobelpreis für „unnoble“ Forschung

Haare in Nasenlöchern

Fachleute aus den USA, Kanada, dem Iran und Vietnam wurden prämiert für die Frage, ob ein Mensch die gleiche Anzahl von Haaren in beiden Nasenlöchern hat. Sie hätten an rund 20 Leichen geforscht und pro Nasenloch etwa 110 bis 120 Haare gefunden, sagten die Experten in der Online-Dankesrede. Forscher aus Argentinien, Spanien, Kolumbien, Chile, China und den USA erhielten einen der zehn Preise für die Erforschung der Gehirnaktivität von Menschen, die Profis im Rückwärtssprechen sind.