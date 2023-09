Reifen von Sattelanhänger fing auf Autobahn Feuer

Er blieb am Pannenstreifen stehen und versuchte noch den rechten, vorderen Reifen des Sattelanhängers mithilfe von drei Feuerlöscher zu löschen, was aber nicht gelang. Da sich die Flammen rasch ausbreiteten, koppelte er das Zugfahrzeug vom Sattelanhänger ab und stellte es in einiger Entfernung am Pannenstreifen ab. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte nach einiger Zeit die Flammen löschen. Während des Feuerwehreinsatzes waren der rechte Fahrstreifen und der Pannenstreifen zur Gänze gesperrt. Der Lenker blieb unverletzt.