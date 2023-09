Ursache für Großbrand in Osttirol: Flämmarbeiten

Nun dürfte die Ursache für den verheerenden Brand in Außervillgraten geklärt sein. Wie berichtet stand am Mittwoch ein Bauernhof in Osttirol in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten stundenlang, 210 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wie die Polizei nun mitteilt, dürften Flämmarbeiten die Ursache gewesen sein.