Stadel in Flammen: Hof von Familie unbewohnbar

Gegen 8.30 Uhr heulten am Mittwoch in Außervillgraten die Sirenen auf! Der Stadel eines Bauernhofes war in Brand geraten. Als die Feuerwehr beim Einsatzort eingetroffen war, stand dieser bereits in Vollbrand, wie Kommandant Franz Walder schildert: „Erste Löschversuche durch den Hausbesitzer sind fehlgeschlagen.“ Durch die heikle Lage wurden sechs weitere Feuerwehren aus der Umgebung nachalarmiert. Rund 210 Löschkräfte waren vor Ort.